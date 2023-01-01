“Avrupa ve Orta Asya’da Uluslararası Doğrudan Yatırımlar”

Başbakanlık Yatırım Ajansı ve Dünya Bankası Grubu Yatırım İklim Departmanı tarafından düzenlenen “Uluslararası Doğrudan Yatırımların Avrupa ve Orta Asya’da Konumlanması” konulu Konferans; Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın katılımı ile İstanbul’da yapıldı. Konferansa 45’i aşkın ülkenin yatırım ajansları katıldı.





Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış; “Lojistik, üretim, yatırım anlamında İstanbul çok yakında dünya enerji piyasalarının önemli bağlantı ve dağıtım noktalarından biri olacak”tır dedi.

Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı M. İlker Aycı, konuşmasında; küresel ortaklıkların gelecekteki önemine vurgu yaparak şöyle dedi: “Şimdi, uluslararası doğrudan yatırımların rotası belki de her zamankinden daha fazla önem kazandı. Dünyada süregelen dönüşüm, global ekonominin yapısını zorlarken; aynı zamanda yeni fırsatlar yaratıyor. Bu çerçevede uluslar arası doğrudan yatırım da rotasını yeniden belirliyor. 2010 yılından bu yana ilk kez doğrudan yatırımların yüzde 50’nin üzerinde gelişmekte olan ekonomilere kaydığını görüyoruz. Gelişmekte olan büyük ekonomilerin ise; global arenada yatırımcı olarak yer aldıklarını görüyoruz. Böylesi fırsatlar doğmuşken biz de Türkiye olarak dersimizi çalıştık; çalışmaya devam ediyoruz.”