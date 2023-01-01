Avrupa Yatırım Bankası (AYB) hibesi

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve İLBANK 8.5 milyon avro tutarında bir hibe anlaşması imzaladı.





Belediye finansmanı kolaylığı ("MFF") yöneticisi olarak AYB tarafından imzalanan anlaşma, İLBANK ile belediye müşterilerinin Avrupa Komisyonu (AK) tarafından verilen ve Türkiye'deki belediyelere yönelik banka kredilerinin geliştirilmesini amaçlayan hibelerden yararlanmasına imkan tanıyacaktır.

Bu hibe su, atık su ve katı atık alanlarındaki belediye yatırımı programlarının finansmanı amacıyla İLBANK'a yönelik olarak halen yürürlükte olan 150 milyon avro'luk AYB kredi kolaylığıyla birleştirilecek.