Avrupa Yatırım Bankası ve Türk Telekom Grubu’ndan teknolojiye yatırım

Avrupa Birliği’nin finans kurumu Avrupa Yatırım Bankası, beraberindeki heyetle, Türkiye’nin ilk lisanslı araştırma-geliştirme merkezine sahip operatörü Türk Telekom Grubu, Avea Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret etti.

Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Pim van Ballekom ve Avrupa Yatırım Fonu CEO’su Pier Luigi Gilibert’in liderlik ettiği heyet, Türk Telekom Grubu, ziyarette, Türkiye’de üretilen ileri teknoloji ürün ve hizmetlerle ilgili detaylı bilgi edindi.

Pim van Ballekom, merkezde geliştirilen yerli teknoloji projeleriyle ilgilendi, geleceğe dönük ekonomik büyüme ve istihdamın, ürün, hizmet ve iş modellerindeki inovasyondan sağlanması gerektiğine inandığını söyledi: “2011’den beri Ar-Ge programına verdiğimiz destekten büyük gurur duyuyoruz. Avrupa Yatırım Bankası olarak inovasyon ve yetenekleri desteklemek en önemli sorumluluklarımız arasında yeralıyor. Geleceğe dönük ekonomik büyüme ve istihdamın, artan ölçüde ürün, hizmet ve iş modellerindeki inovasyondan sağlanması gerektiğine inanıyoruz.”

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin, sürdürülebilir büyümenin tek yolunun teknoloji geliştirmeden ve yenilikçi olmaktan geçtiğini belirtti: “Türk Telekom Grubu, Türkiye’nin öncü iletişim teknolojileri şirketi olma misyonuyla Ar-Ge yatırımlarına ve geleceğe yön verecek uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’nin dijital dönüşümü hedefiyle gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları, ülkemizin dört bir yanında teknolojiyi herkes için ulaşılabilir hale getiriyor. Türk Telekom Grubu olarak, Türkiye’nin ilk lisanslı Ar-Ge Merkezi’ne sahip operatörü olan Türk Telekom Grubu, Avea Ar-Ge Merkezi’ni, bir teknoloji üssü olarak konumluyoruz. Ar-Ge Merkezi’nde, yurtiçi ve yurtdışı işbirlikleriyle kurumsal ve bireysel müşteriler için yenilikçi pek çok özel ürün ve proje geliştiriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiğimiz 4G hız testinde saniyede 3.6 Gigabit hıza ulaşarak yeni bir rekora imza attık.”