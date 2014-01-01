Avrupa’nın örnek akıllı şehri Eskişehir Tepebaşı’nda kurulacak

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü Projesi Avrupa Komisyonu Akıllı Şehirler ve İnovasyon Projesi’nden 5 milyon Avro hibe alma hakkı kazandı.

ÖLÇSAN’ın kuracağı Akıllı Şehir İzleme Portali gibi yeniliklerle proje kapsamında Tepebaşı Belediyesi’nin sera gazı salımı azaltılacak. Türkiye ve EMEA bölgesine akıllı kart, biyometri ve güvenlik çözümleri, uygulama geliştirme ve teknoloji entegrasyonu alanlarında 1984’ten bu yana hizmet sunan Türk teknoloji şirketi ÖLÇSAN’ın paydaşları arasında yeraldığı, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü Projesi, Avrupa Komisyonu Akıllı Şehirler ve İnovasyon Projesi’nde 20 proje arasından ikinci seçildi.

Ocak 2015 itibarıyla başlayan Yaşam Köyü Projesi, Eskişehir Tepebaşı’nda ulaşım, iletişim ve bilişim teknolojileri alanında yapılacak iyileştirmelerle sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor. ÖLÇSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burak Sondal, “ÖLÇSAN olarak akıllı şehir başlığı altında, güvenlik ve gerçek zamanlı interaktif ve adaptif teknolojileri gözönünde bulundurarak, Avrupa’nın önde gelen iş ortakları ile birlikte koordineli çözümler geliştirmekteyiz. Bu kapsamda Avrupa Birliği tarafından, 2014 Horizon2020 proje görevleri arasında onlarca proje arasından titizlikle seçilmiş olan ‘REMOURBAN under SCC1 call in Horizon 2020’ projesinin Türkiye’de ana yüklenicileri arasında yeralmaktayız” dedi.