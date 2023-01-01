AYB'den 100 milyon avro

Böylece AYB ile ING, Türkiye'de ilk defa güç birliğine giderek AYB'nin ING Group ile olan işbirliğini AB dışına genişletiyor.





Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye'deki KOBİ'ler için ING Bank Turkey A.Ş. ile 100 milyon Euroluk bir sözleşme imzaladı. Böylece AYB ile ING, Türkiye'de ilk defa güç birliğine giderek AYB'nin ING Group ile olan işbirliğini AB dışına genişletiyor. AYB Başkan Yardımcısı Pim van Ballekom işbirliğini şu sözlerle temellendirdi: "Türkiye'nin canlılık gösteren küçük ve orta ölçekli özel sektörüne verdiğimiz destek, Avrupa Yatırım Bankası için bir önceliktir. Türkiye'deki partner bankalar ağımızı genişletmekten ve ING ile olan işbirliğimizi artırmaktan mutluluk duyuyoruz. ING Türkiye, tüm Türkiye'de KOBİ hizmetlerini geliştirmeye yönelik gayretli bir planı uygulamaya koydu ve böylece Anadolu'daki güçlü tarihsel varlığıyla bölgesel kalkınma etkisi yaparak ulaşılması güç ve ekonomik yönden az gelişmiş birtakım kırsal bölgelere elini uzattı. Bu işlemle, Türkiye'deki küçük ve orta büyüklükte işletmelere sağlanan finansmanın ulaşılabilirliği ve vade süreleri daha da genişleyerek istihdam ve büyümenin önü açılacaktır."

ING Bank Genel Müdürü (CEO) Pınar Abay şunları söyledi: "KOBİ'ler, Türk ekonomisine büyük katkı yapıyor; Türkiye'deki bankalar, bu kesimin ekonomik potansiyeline verilecek destekte kilit bir konumda bulunuyor. ING Bank olarak ana stratejimizi, Türkiye'nin ekonomik büyümesine paralel hareket etmek olarak tespit ettik. Bu itibarla hedeflerimizden biri, Türkiye'deki makro-ekonomik göstergelere katkı yapan KOBİ'lere, uzun vadeli iş ortakları olarak destek vermektir."



