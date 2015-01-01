AYD Başkanı yeniden Hulusi Belgü

50 milyar dolarlık yatırım değerine sahip AVM sektörünün temsilcisi Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nde (AYD) 3. dönem başladı. AYD 7. Olağan Genel Kurulu’nda 2015-2017 döneminde de Başkan Hulusi Belgü oldu.

AYD Başkanı Hulusi Belgü, 2015’te de sektör performanslarını arttırmaya devam edeceklerini söyledi: “Hedefimiz devlete olan katkımızı 20 milyar TL’nin üzerine çıkarmak ve organize perakende sektörünün 110 milyar dolarlık büyüklüğün üzerine taşımak. Bunun yanısıra modern, iyi tasarlanmış yeni AVM’ler ile birlikte bu yıl sektörümüzdeki istihdamı da 400.000’in üzerine çıkartmayı önemsiyoruz.” Yeni Yönetim Kurulu şöyle: Multi Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi de olan Hulusi Belgü (Başkan), Nuri Şapkacı, Avi Alkaş, Coşkun Bayraktar, Fuat Atalay, Mustafa Cem Eriç, Aydın Yurdum, Mehmet Tevfik Nane, Ozan Balaban, Kemal Osman İllez, Hakan Kurt, Kazım Köseoğlu, Anthony Mehran Khoi, Gündüz Bayer, Nuh Acar, Levent Kirman, Artuğ Çetin, Yurdaer Kahraman, Hayal Olcay, Alison Greer Rehill Ergüven, Gökhan Çetinsaya, Orhan Murat İzci. Yeni Danışma Kurulu Üyeleri: Zafer Kurşun, Murat Özyeğin, Hüsnü Akhan, Özcan Tahincioğlu, Mustafa Bayraktar, Avni Çelik, Rıfat Hakan Kodal, Salih Bezci, Süleyman Çetinsaya, Hüseyin Özdilek. AYD Denetim Kurulu: Halit Serhan Ercivelek, Mühibe Elif Germirli, Orhan Demir, Tülin Aydan Ormancı, Sami Milli, İhsan Gökşin Durusoy.