Aydın Bilecen Yenimahalle Meclis Üyeliği’ne aday oldu

OSTİM’li işadamı Aydın Bilecen, CHP Yenimahalle Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı oldu.





Aydın Bilecen, adaylığıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Yenimahalle’nin üreten, girişimci insanlarının üssü olan OSTİM’de uzun yıllardan bu yana istihdam yaratan başarılı bir girişimcisi olarak çalışmaktayım. OSTİM’in Yenimahalle Belediyesi’nde sesi olacağım. OSTİM’in üreten insanlarının yüzünü güldürecek çalışmalar yapılması için çalışacağım.”

Bilecen, CHP’nin mevcut belediye başkanının 5 yıldır OSTİM’li sanayi ve girişimcilerle sıcak ilişkiler geliştirdiğini belirterek, “Sosyal demokrat belediyecilik anlayışının bir temsilcisi olarak seçildiğim takdirde OSTİM’in gelişimi için çalışacağım” diye konuştu. Bilecen, Yenimahalle Belediyesi’ni eşitlikçi ve üreten insanların belediyesi yapacaklarını sözlerine ekledi.