Aydın, Denizli ve Muğla, “Yenilikçi Güney Ege” için buluştu

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Güney Ege Bölgesi'nin Ar-Ge ve yeniliğe ilişkin mevcut durumu, işletmelerin kapasiteleri ve sektörel yenilik yetkinlikleri ile bu alanda ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla Denizli'de, Bölgesel Yenilik ve Girişimcilik Stratejisi için “Proje Yönlendirme Kurulu” Toplantısı gerçekleştirdi.

GEKA, TTGV ile imzaladığı protokolle “Güney Ege Yenilik ve Girişimcilik Mevcut Durum ve Strateji Belgesi” isimli stratejik eylem planını başlattı. Bu kapsamda düzenlenen ilk toplantıya, GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata, TTGV temsilcileri ve Aydın, Denizli, Muğla illerinin yerel yönetimleri, üniversiteleri, kamu kurumlarıyla özel sektörden temsilciler katıldı. GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata, açılışta, proje hakkında bilgi verdi. Alata, “Yenilikçi Güney Ege” sloganıyla başlattığımız çalışmanın asıl çıkış noktası, Bölgedeki işletmelerin ileri teknoloji ve yüksek katmadeğerli ürün üretimi gerçekleştirerek yenilik odaklı üretime geçmelerini sağlamaktır” dedi.