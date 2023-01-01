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b-fit’li kadınlara eğitim

b-fit, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla birlikte “Aile Eğitim Programı”na başladı.



Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi b-fit, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla birlikte “Aile Eğitim Programı”na başladı. Programla birlikte b-fit, kadınların sporun yanı sıra farklı alanlarda eğitimler almasını sağlayarak kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.  Şimdilik İstanbul’da ve seçilen 5 merkezde başlayan eğitimlere kadınların ilgisiyse çok büyük oldu.
Yüzde yüz Türk markası b-fit, kuruluşundan bu yana her yaştan ve her gelir grubundan 190 binden fazla kadına spor yapma ve sosyalleşme fırsatı sunmasıyla dikkat çekiyor.
Şimdilik 228 b-fit merkezi arasından pilot bölge olarak seçilen İstanbul’da; Selimiye, Küçükbakkalköy, Ümraniye, Balmumcu ve Göztepe’de başlayan eğitimlerin önümüzdeki aylarda diğer illere de yayılması planlanıyor.

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