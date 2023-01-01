B20 İstihdam Görev Gücü’nün ilk toplantısı yapıldı

Türkiye’nin dönem başkanlığını üstlendiği G20’nin, iş dünyası ayağı olan B20 kapsamında kurulan İstihdam Görev Gücü, ilk toplantısını Antalya’da gerçekleştirdi.

Açılış toplantısı, B20 İstihdam Görev Gücü Koordinatör Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç, B20 İstihdam Görev Gücü Koordinatör Başkanı ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı Daniel Funes de Rioja, TÜRK-İŞ ve L20 Türkiye Organizasyon Komitesi Başkanı Ergün Atalay, B20 İstihdam Görev Gücü Eş Başkanı ve TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu, B20 İstihdam Görev Gücü Eş Başkanı Steven Young, B20 İstihdam Görev Gücü Eş Başkanı Yogendra Modi,B20 Türkiye Sherpası Sarp Kalkan ile iş dünyasının yerli ve yabancı çok sayıda temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşan B20 İstihdam Görev Gücü Koordinatör Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç, “Küresel krizin yıkıcı etkilerinin en ağır şekilde hissedildiği ve kriz sonrasında çok az iyileşmenin sağlanabildiği istihdam konusundaki çalışmalarımızda kapsayıcı, uzlaşmacı ve sonuca odaklı bir anlayış çerçevesinde hareket edeceğiz” dedi.