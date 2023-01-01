B20 Paneli’nde Güler Sabancı: Önceliğimiz uygulama, uygulama, uygulama”

Türkiye’nin G20 dönem başkanlığını devraldığı G20'nin iş dünyası ayağı olan B20'nin (The Business 20) Türkiye'deki açılış toplantısı yapıldı. Toplantı kapsamında düzenlenen panele, B20’nin “Ticaret Görev Gücü” Koordinatör Başkanlığı’nı üstlenen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da katıldı.

B20’den Türk iş dünyasının da küresel iş dünyasının da beklentilerinin aynı olduğunu belirten Sabancı, gündemde sürdürülebilirlik, yeşil büyüme, yolsuzlukla mücadele, yönetişim, inovasyon gibi konuların yanısıra ticaretin serbestleştirilmesi ve önündeki engellerin kaldırılması gibi önemli konular bulunduğunu söyledi: “Ticaretin liberalizasyonu ve kolaylaştırılması, büyümeye ve yeni iş alanları yaratmaya destek olacaktır. Özellikle burada önemli olan nokta yeni öneriler geliştirmek yerine yapılacak uygulamalardır. B20 çerçevesinde daha önce yapılan önerilerin uygulamaları anahtar faktördür. Birçok konuda geliştirilen öneriler, Bali Anlaşması gibi oybirliği olan konular mevcuttur. Bu konuların nasıl hayata geçebileceği noktasında herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Odağımızda, sayın Bakan Ali Babacan’ın da söylediği gibi, hayata geçirme, uygulama olmalıdır.” Sabancı, ayrıca teknolojik gelişmenin ve özellikle dijital ekonominin iş dünyası ve iş yapış biçimleri açısından önemine değindi. Katılımcılardan gelen soru üzerine Çin’in önemini vurgulayan Sabancı, B20 toplantıları çerçevesinde Çin’in varlığının güçlendirilmesi ve Çin delegelerine daha fazla rol verilmesi gerektiğini kaydetti.