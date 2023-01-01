Bahçıvan’dan başkonsoloslara “bürokrasiyi azaltın” çağrısı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetimi, İstanbul Konsoloslar Birliği (Istanbul Consular Corps-ICC) ile ilk kez biraraya gelerek ticari ve ekonomik işbirliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetleri görüştü.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Kenan İpek’in katkılarıyla yapılan ve 37 ülke başkonsolosunun katıldığı toplantının evsahibi İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler verdi. Türk iş dünyasının beklentisinin AB’ye tam üyelik müzakere sürecinin tekrar ivme kazanması ve en kısa sürede tam üyelikle sonuçlanması olduğunu vurgulayan Bahçıvan, “Malları serbest dolaşım hakkına sahip sanayicilerimiz, AB ülkelerine iş seyahatlerinde çok yıllı ve çok girişli vizeyi asgari bürokrasiyle alabilmeli” dedi. Bahçıvan, Türkiye’nin AB ve ABD arasındaki serbest ticaret anlaşmasının dışında kaldığı takdirde iki dev blokla ticaretini sürdürmekte sıkıntılarla karşılaşacağını da kaydetti. İstanbul Konsoloslar Birliği Yürütme Kurulu Başkanı ve Slovakya Başkonsolosu Jozef Sestak da İSO’ya teşekkür ederek kurumlar arasındaki işbirliğini geleceğe yönelik verimli hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.