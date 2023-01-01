Bakan Ergün’den bankalara sitem

Ergün, mesajdan para kazanmak için mesaj atan bir bankacılık sisteminin...





Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bankaların müşterilerine bilgilendirme amaçlı mesajlarından para aldığını belirterek bu durumu eleştirdi. Ergün, bankaların müşterilerin cep telefonlarına günde 2-3 kez mesaj gönderdiğini belirterek şöyle konuştu: “Bankalar, kredi kartınızın ödemesine şu kadar gün kaldı, EFT talimatınız yerine gelecek, geldi gibi her gün 2-3 kez mesaj gönderiyorlar. Ben senden böyle bir mesaj istemiyorum. Bu mesajı neden gönderiyorsun. Siz de zannediyorsunuz ki bu iyi niyetli bir bilgilendirme mesajı, meğer öyle değilmiş, o mesajı bize satıyormuş adam. Böyle bir bankacılık olmaz.” Ergün, mesajdan para kazanmak için mesaj atan bir bankacılık sisteminin olmaması gerektiğini belirterek, “Şimdi bireysel olarak düşündüğümüzde, ‘Ne olacak ki ekstremizde 1 lira fazla var’ diyorsunuz ama onların kasasına milyonlarca 1 lira giriyor. Müşterisini kandıran ve o hizmeti 2-3 katı fiyatına satan bir bankacılık sistemi var. Bunun yerine yatırımlara, Türkiye’nin büyümesine, projelerine, bunların finansmanına odaklanan bir sistem olmalı” diye konuştu. Bankacılık sisteminin, Türkiye’nin büyümesine, projelerine, bunların finansmanına odaklanan bir sistem olması gerektiğini belirten Ergün, “Bunun, sadece bankanın karı olarak değil, ülkenin de karı olarak da düşünülen bir sisteme dönüşmesi lazım” dedi. Bankacılık sisteminin, büyümeyi finanse eden bir yaklaşım içinde olması gerektiğini belirten Ergün, sektörün bir takım yeni adımlar atması gerektiğini ifade etti. “Maksimum garanti, sıfır riskle çalışan bir sistem var” diyen Ergün, sektörün bunun da ötesinde faizler düştükçe, yatırım ve üretimden kazanma istikameti yerine tamamen bankacılık sistemi dışı kazançlara yönelmeye başladığını söyledi.