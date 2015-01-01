Balık tüketiminde hedef 15 kilograma ulaşmak

Türkiye’de kişi başı 8 kilogram seviyesinde olan balık tüketimini, 15 kilograma çıkarmayı hedefleyen Su Ürünleri Tanıtım Grubu (STG), okullarda yürüttüğü “Balık-Ekmek Şenliği” etkinliklerinden sonra “Kamu Spotu” ile iç tüketimi arttırmayı hedefliyor.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de balık tüketiminin olması gerekenin çok gerisinde kaldığını belirten Su Ürünleri Tanıtım Grubu Başkanı Melih İşliel, “Son derece lezzetli ve sağlıklı bir ürün olan balığın tüketiminin artması için hazırlattığımız ‘Kamu Spotu’ ulusal televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı. Bu tür tanıtım çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.