BALO A.Ş. İhracatçıya nefes aldırdı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğü ve katılımda çeşitli oda, borsa, organize sanayi bölgeleri ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ortaklığında, Avrupa ve Anadolu arasında intermodal taşıma yapmak amacıyla kurulan BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş.; ihracatçıya nefes aldırdı.

Kapıkule - Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya - Almanya güzergahını kullanarak, Tekirdağ’dan 6 buçuk, Manisa, Bursa, Eskişehir, Ankara ve Konya’dan 8 buçuk günde tarifeli blok trenlerini Almanya’nın Köln ve Duisburg’a ulaştıran BALO, haftalık tren sayısını karşılıklı olarak üçe çıkardı ve Sırbistan yerine Romanya güzergahını kullanmaya başlayarak, transit süresini bir buçuk gün kısalttı.

BALO Büyük Anadolu Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Koşmaz, şu bilgileri verdi: “BALO, her hafta Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri Tekirdağ’dan ihracat blok trenlerini Avrupa’ya sevk ederek, Sopron, Ludwigshafen ve Duisburg’a ulaştırmakta ve yine aynı günlerde Duisburg, Ludwigshafen ve Sopron’dan Türkiye’ye ithalat blok trenlerini sevk etmektedir.

Türkiye’de yükleri, Ege Bölgesi için Manisa’da, Güney Marmara Bölgesi için Bandırma’da ve İç Anadolu Bölgesi için Eskişehir ve Ankara’daki terminallerinde, kendisine ait 45’ HCPW (High Cube, Pallette Wide) konteynerler ile toplamakta olan BALO, Anadolu’daki terminallerinden konteynerleri TCDD’nin lokomotifi ile çekilen trenlerle Bandırma’ya ulaştırmaktadır. Bandırma’dan Tekirdağ’a denizyolu ile taşınan konteynerler, Tekirdağ’da blok trenlere yüklenerek Avrupa’ya gönderilmektedir.”