Banka kredi kartı kullanım verileri

Kartlı ödemede Türk tüketici Avrupa birincisi





Bankaların ortak platformu Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kartlı ödeme sistemlerinde, 2012 yılı verilerini açıkladı. BKM verilerine göre Türkiye, kartlı ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasında önemli yer tutan POS cihazı sayısında 2.1 milyon adet ile Avrupa’da lider konumunu sürdürdü. Kredi kartı sayısı yüzde 6 oranında artarak 54 milyon adede ve banka kartı sayısı yüzde 11 oranında artış ile 91 milyon adede ulaştı. Yılın tamamında kredi kartları ile yapılan alışveriş tutarı 332 milyar TL olurken, banka kartlarında bu tutar 16 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kartlı ödemelerde en çok işlem yapılan sektörler arasında, yüzde 29 oranıyla market alışverişleri ilk sıraya yerleşti. Bu sektörü yüzde 12 oranı ile giyim ve yüzde 11 oranı ile akaryakıt alışverişleri takip ederken, dördüncü sırayı yüzde 9 oranı ile yemek ödemeleri aldı. En çok alışverişin yapıldığı market, giyim ve yemek ödemelerinde ortalama işlem tutarının 100 TL’nin altında olduğu göze çarptı.

Kartlı İşlemlerin yüzde 8’inde Taksit kullanıldı. İnternetten Yapılan Kartlı Ödemeler Yüzde 34 Büyüdü, 2012 yılında, internetten yapılan kartlı alışverişler, yüzde 34 oranında artış göstererek, 31 milyar TL tutarına ulaştı. 2011 yılında bu rakam 23 milyar TL idi. BKM verilerine göre 2012 yılında, toplam 54 milyon adet kredi kartının, 19 milyon adedi ile internetten alışveriş yapıldı.

