Bankacılarımızın Washington resepsiyonu

Türkiye Bankalar Birliği’nin, Washington’daki Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’nda düzenlediği resepsiyonda Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan da yeraldı.

Resepsiyona, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Hazine Müsteşar Yardımcısı Cavit Dağdaş, IMF İcra Direktörü İbrahim Çanakçı, Büyükelçilik yetkilileri, bankaların genel müdürleri ve üst düzey yöneticileri, toplantılar nedeniyle ABD’de bulunan çok sayıda uluslararası bankacılık sektörü temsilcileri, IMF, Dünya Bankası, IFC, IIF gibi uluslararası kuruluşlar ile medya temsilcileri katıldı.

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen resepsiyon hakkında konuşan Hüseyin Aydın, “Geleneksel hale gelen resepsiyonumuza bu yıl da büyük bir ilgi var. Ülkemize ve sektörümüze olan bu ilgi bizi gururlandırıyor. Bankacılık sektörümüzü ve kültürümüzü tanıtıyor, meslektaşların birbirleri ile tanıştığı bir ortam sağlıyoruz” dedi.