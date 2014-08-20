Bankacılık Etik İlkeleri güncellendi

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), 20 Ağustos 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlediği Bankacılık Etik İlkeleri’ne göre, bankalar artık müşterilerinin talep ve beklentilerini şikayet olarak değil, başvuru olarak kabul edecek.

Sektör saygınlığı ve rekabet hukukunun gözetilmesine ilişkin yeniliklerin de yeraldığı etik ilkelerine uymayan bankalar ise cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak. Bankacılık Etik İlkeleri, “bankacılık mesleğine ve sektörüne duyulan güvenin daha da güçlendirilmesi, sektörün paydaşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve teknolojik gelişmelerin dikkate alınması” amacıyla güncellendi.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “TBB’nin en çok önem verdiği konu, bankacılık sektörünün büyümesi ve ekonomik faaliyetin sürekli ve istikrarlı bir şekilde finanse edilmesidir. Bunu gerçekleştirmenin yolu bankaların özkaynaklarının yüksek, sektöre duyulan güven ve itibarın sağlam olmasından geçiyor. Ulusal ve küresel gelişmeler yanında, teknolojideki değişme ve yaşanan tecrübeler de dikkate alınarak yaptığımız bu güncellemeyle ‘Etik İlkeler’in sektörün tamamında uygulanması ve benimsenmesi sayesinde, sektöre duyulan güven ve itibarın olumlu yönde destekleneceği kanaatindeyim.”