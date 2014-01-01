Bankacılık sektöründe istihdam artışı

Türkiye Bankalar Birliği “Türkiye’de Bankacılık Sistemi Banka, Şube ve Personel Bilgileri – Eylül 2014” raporunu yayınladı. Geçen yılın aynı dönemine göre, 2014’ün üçüncü çeyreğinde şube sayısında 355 adet, çalışan sayısında ise 3 bin 276 kişilik bir artış yaşandı.

Yüzde 83’ünün yükseköğrenimini tamamladığı bankacılık sektöründe kadın çalışanlar sektörün yüzde 51’ini oluşturuyor. 2013 yılı üçüncü çeyreğinde 99 bin 444 olan kadın çalışan sayısı, 2014’ün aynı döneminde 101 bin 503’e yükseldi. Son bir yılda sektördeki istihdam artışının üçte ikisi kadın çalışanlardan oluştu.