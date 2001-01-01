Bankalar projeye kredi versin

Birer ticari işletme oldukları halde, neredeyse risk taşımayan bir konumda...





Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) “2013 Türkiye Ekonomisi Raporu”nu MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’ın sunumlarıyla kamuoyu ile paylaştı.

Olpak, rapor için “Ekonominin mevcut göstergelerini analiz etmekle kalmayıp, ileriye dönük vizyon çizme özelliği de taşımaktadır” dedi. “Güven Ekonomisinde Büyümenin Finansmanı” başlıklı raporda finansman sorunlarına şu eksende yeni bir yaklaşım önerildi:

1. Bankacılığın teminata kredi veren sistemden projeye de kredi veren sisteme geçmesi,

2. Kamu bankalarının, mevduat bankacılığı kadar, yatırım bankacılığı faaliyetlerine de ağırlık vermesi,

3. Bankacılık sisteminin proje finansmanı için teşvik edilmesi,

4. Kamu projelerinin finanse edilebilir ölçeklere bölünmesi ve projelerin gerçekleştirilmesinde tabanın genişletilmesi,

5. Enerji yatırımlarında, orta büyüklükteki işletmelerin de önünün açılması,

6. Büyük ölçekli portföy özelleştirmelerinde, kademeli uygulama,

7. Kamu-özel sektör işbirliklerinin daha fazla etkin kılınması.



MÜSİAD’ın çözüm önerileri



MÜSİAD raporunda, yukarıdaki başlıklar altında tespit edilen finansal sorunlara aşağıdaki çözümler önerilmektedir:



Bankacılığın teminata kredi veren sistemden projeye de kredi veren sisteme geçmesi:

Bildiğiniz gibi, yatırım ortamının iyileştirilmesi için ülkemizde önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Son yıllarda elde edilen siyasi ve mali istikrarla bu gelişme sağlanmıştır ve ‘Çözüm Süreci’ ile birlikte çok daha iyi bir noktaya ulaşılabileceği görülmektedir. Bunun yanısıra; kamunun ulaşım altyapısı, lojistik vb. alanlarda katettiği mesafeler son derece sevindiricidir. Diğer taraftan; yatırımlar, Yeni Teşvik Sistemi ile yer ve sektör bazında oldukça yerinde bir yaklaşımla teşvik edilmektedir. Ancak ulaşılmak istenen hedefler gözönüne alındığında, ilave yatırımlara ve bu yatırımların önemli bir kısmını gerçekleştirecek olan özel sektörün yeterli finansmana daha kolay erişmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut bankacılık sisteminde; işletmeler, neredeyse krediye ihtiyacı olmadıklarını ispat ettikleri takdirde ve neredeyse, sadece teminata dayalı olarak finansmana erişebilmektedir. Bankacılık sisteminin, diğer ticari işletmeler gibi, piyasa ekonomisi içinde kar elde etmesi oldukça doğaldır. Diğer taraftan 2001 krizinde yaşananlar gibi bir olayın tekrarlanması ve bankacılıkta batan büyük miktarların, hiç de hak etmediği halde, netice olarak, toplumun tüm kesimlerine ödetilmesi de doğru değildir. Bankaların da birer ticari işletme olarak zarar etmeleri istenmez. Ancak mevcut uygulamalardaki gibi, birer ticari işletme oldukları halde, neredeyse risk taşımayan bir konumda, tamamen teminata dayalı, üstelik de aşırı teminatlamayla uygulanan bir yapıda, topladığı mevduatı üzerine masraf ve karını koyarak, talep edene verme olarak çalışan sistem, piyasa ekonomisi şartlarında, büyümeye fren etkisi yapmaktadır.

Bu noktada, bir taraftan özel sektörün bilanço yapılarındaki şeffaflığı, diğer taraftan bankaların da ticari hayatın risklerini, reel sektörün taşıdığı yükleri esas alan yeni sisteme yönelik yapılanmaya gitmesi, gerek işin doğası, gerekse büyümenin önünün açılabilmesi için acilen gereklidir. Sonuç olarak, gelir-gider dengesi ve nakit akışı doğru biçimlendirilmiş, bilançosunu ortaya şeffafça koyan projelerin, makul teminatlar alınarak, kaliteli ve hızlı finansman bulabilmeleri, bundan sonra ülkemizin önündeki en önemli gündem maddesidir.



Kamu bankalarının, mevduat bankacılığı kadar, yatırım bankacılığı faaliyetlerinin de ağırlık kazanması:

Proje finansmanının yaygın ve makul şekilde uygulamasını sağlamak için, sistemi diğer unsurlarla teşvik etmenin yanısıra, piyasa ekonomisi içinde, kamu bankalarının uygun rekabet şartlarıyla piyasaya yönlendirilmesi de mümkündür. Devletin asıl görevi, ticari kar elde etmek değildir. Son yıllarda, kamu bankaları, yönetim kalitesinin artmasına bağlı olarak, klasikleşmiş görev zararı yazma hastalığından kurtulmakla kalmamış, ciddi şekilde kar eder konuma gelmiştir. Kamu bankaları için de asıl olan, elbette zarar etmemektir, ancak, önceliği kar etmek, ya da özel sektör bankaları ile kar yarışı yapmak da değildir. Gelir-gider dengesi ve nakit akışı doğru biçimlendirilmiş, bilançosunu ortaya şeffafça koyan projelerin, makul teminatlar alınarak kaliteli ve hızlı finansman bulabilmeleri gibi, ülkemiz için çok önemli, ancak şu anda neredeyse uygulanmayan bir sistemi hayata geçirebilmek için, kamu bankaları, yine doğru şekilde yönetilmek kaydıyla, kar optimizasyonuna yönelebilir ve bu konuda öncülük yaparak, piyasa yapıcı ve yönlendirici rol oynayabilirler. Devletin de asli görevlerinden birisi budur.



Bankacılık sisteminin proje finansmanı için teşvik edilmesi:

Ticari krediler noktasında talep sıkıntısı olmayan mevcut bankacılık sisteminin, yukarıda bahsettiğimiz, ticari hayat için normal olan, ancak bankacılığın mevcut çalışma sistemine göre daha fazla risk taşıyan modele yönlendirilebilmesi için, piyasa koşulları içinde önerilen sistemin de teşvik edilmesi gerekebilir. Bu noktada, ‘Melek Yatırımcı’lara sermaye sağlayan işletmelerdeki uygulamadan yola çıkarak, proje finansmanının, bankacılık sistemi için, pozitif bir ayrımcılıkla teşvik edilmesi gibi uygulamalar da düşünülebilir.



Kamu projelerinin finanse edilebilir ölçeklere bölünmesi ve projelerin gerçekleştirilmesinde tabanın genişletilmesi:

Kamu projelerinin daha küçük ölçeklerde ihale edilmesi, hem projeleri daha kolay finanse edilebilir hale getirebilir, hem de ihaleleri daha geniş bir yelpazedeki işletmelere açarak, kamunun ve projenin gerçekleşmesinin riskini azaltabilir. Diğer taraftan, ülkemizin gurur kaynağı olan ve neredeyse çok kısa zaman dilimlerinde peş peşe ilan edilen ve uygulamaya alınan büyük ölçekli projeler, çok büyük dilimler halinde değil, parçalanarak hayata geçirilerek, ülkemizin bu yatırımları yapabilen güzide şirketlerinin sayısının artması sağlanmalıdır. Bu strateji, gerek refahın adil paylaşımı, gerekse büyümeyi alta doğru yayarak, belirli bir teknolojik olgunluğa sahip, ancak çok büyük projeler için yeterli kaynağa henüz sahip olamamış işletmelerin de, ekonomiden daha fazla pay almalarının yolunu açabilecektir. Bu durumda, söz konusu işletmelerin de finanse edebileceği yapıların yaygınlaştırılmasıyla, büyümenin, özellikle belirli büyüklükteki projelerde, belirli sayıda işletme üzerinden değil, daha dengeli şekilde hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, yine özellikle büyük ölçekli projelerde, daha fazla yatırımcının proje yapma yeteneğini arttırması, buna bağlı olarak uluslararası arenada da söz sahibi olmalarının önünün açılması mümkün olabilecektir. Ayrıca, bu tür ihalelere teklif sunan konsorsiyumlarda, bir ortağın iş bitirmesinin yeterli görülmesi ve bu yolla daha geniş katılımlı konsorsiyumlara imkan tanınması, refahın yaygınlaştırılmasına hizmet edecektir. Bu strateji, büyümenin sınırlı sayıdaki işletmeye bağlı olmasının getirebileceği risklerin azaltılması ve daha az riskle proje ortaya konulması açısından, oldukça önemlidir.



Enerji yatırımlarında, orta büyüklükteki işletmelerin de önünün açılması:

Bildiğiniz gibi, ülkemizde 2023’e kadar enerji yatırımlarının yaklaşık 150 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Bir enerji krizinin yaşanmaması için, öngörülen bu yatırım büyüklüğü, özel sektörün bu yatırımlarda daha fazla rol üstlenmesi gereğini doğurmaktadır. Ancak, bu yatırımlarda da, orta büyüklükteki işletmeler, büyük ölçek engeli ile karşılaşmaktadır. Örneğin, yakın döneme kadar, özellikle enerji üretim tesisleri özelleştirmelerinde hakim olan anlayışa bağlı olarak, küçük güçteki santraller teker teker satışa çıkartılmış ve piyasaya birçok yeni oyuncu girebilmişti. Yeni yaklaşım ise, orta ve büyük güçteki santralleri birleştirerek, birkaç bin MW’lık portföyler oluşturmak ve daha büyük yatırımcıları piyasaya almak şeklindedir. Yukarıda açıkladığımız gerekçeler paralelinde, orta ölçekli yatırımcılarımız için de fırsat eşitliği sağlanması ve buna uygun portföylerin oluşturulması oldukça önemlidir.



Büyük ölçekli portföy özelleştirmelerinde, kademeli uygulama

Yine burada, büyük ölçekli portföy özelleştirmelerinde, bildiğiniz üzere kamunun elindeki hisselerin tamamı blok yöntemle elden çıkarılmaktadır. Bunun yerine, kademeli bir hisse devri opsiyonu da göz önünde bulundurulabilir. Bu uygulamayla, kamu-özel sektör ortaklığı bir müddet daha devam etmiş olacaktır. AB ülkelerindeki büyük özelleştirmelerde de, bu şekildeki uygulamalara sıklıkla rastlamak mümkündür. Ve son olarak;



Kamu-özel sektör işbirliklerinin daha fazla etkin kılınması:

Ülkemizin, orta ve uzun vadeli büyüme hedeflerini yakalayabilmesi için, yeterli sermaye birikimi oluşmasına da katkı sağlamak amacıyla, özel sektörün tek başına girmeyeceği alanlardaki büyük yatırımlar ve altyapı projelerinde, daha makul proje büyüklükleriyle, kamu–özel sektör işbirliklerinin etkinlikle yapılması ve önündeki mevzuat engellerinin kaldırılarak, sürecin hızlandırılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.”