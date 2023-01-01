Bank’O Card Axess dönemi başladı

Türk bankacılık sektörüne “kişiye özel bankacılık” vizyonuyla hızlı bir giriş yapan Odeabank, ayrıcalıklı hizmetlerine Bank’O Card Axess’i ekledi.





Odeabank’ın yeni yıldızı Bank’O Card Axess, 23 Ekim günü, Odeabank Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Muratoğlu ve Akbank Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sindel’in katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Bank’O Card Axess; Lansman dönemi kapsamında kart sahiplerinin tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir paketle merhaba diyor. 1 TL kampanyası ile pek çok avantajın kapılarını aralıyor. İki yüz elli bine yakın Axess üye işyerinde taksitli alışveriş ve chip-para kazanımı, 12 ay vadeye kadar faizsiz, masrafsız, bedava 1000 TL Taksitli Avans, ilk alışverişte 50 TL chip-para hediyesi ve yurtiçi ve yurtdışı peşin alışverişlerde 3 taksit fırsatları sadece 1 TL’ye kart sahiplerini bekliyor. Odeabank Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Muratoğlu “Bank’O Card Axess, renkli, dinamik, teknolojik, fırsatlarla dolu yapısıyla 250 bini aşkın Akbank üye işyerinde Axess kampanyalarından yararlanmanın yanı sıra; lansman döneminde çok kuvvetli bir kampanya ile kullanıcılarına merhaba diyecek. Ürünümüze güvenimiz tam, 2013 sonuna kadar 100.000 müşterimizi Bank’O Card Axess’li yapacağız” dedi.