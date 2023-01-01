BankPozitif: Kredi müşterinin ayağına

Türkiye’de şubesiz bankacılığı BankPozitif başlattı





Tüketici kredilerini teknolojik kanallar üzerinden veren BankPozitif, sektörde şubesiz bankacılık hizmetini tüketicilere sunan ilk banka ünvanını kazandı; yeni nesil bankacılık anlayışı ile müşterilerine internetten kolay ulaşılır ve hızlı bireysel kredi hizmeti sunan BankPozitif aynı zamanda yeni iş modeli ile genişleyen bankacılık pazarının rol modeli oldu.

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akçakayalıoğlu, son yıllarda bankanın yaşadığı yenilenme sürecini tanıttı ve şunları söyledi: “Ağırlıklı yurt dışından temin ettiğimiz kaynaklarla sunduğumuz kurumsal ve bireysel kredilerle ülke ekonomisine ve sektöre önemli katkılarda bulunuyoruz. Şubelerimizi kapadık ve iş modelimizi yeniledik. Türkiye’de 35-50 milyon arası internet kullanıcısı var. 32 milyon Facebook ve 8 milyon Twitter, 10 milyon da aktif internet bankacılığı kullanıcısı bulunuyor. Geliştirdiğimiz altyapıyı kullanarak, teknolojik kanalları bireysel bankacılık alanında ana iş modelimiz haline getirdik. Bu model ile hiç şubemiz olmadan halen en az 15-20 şubeli bir bankanın iş hacmine eş değer iş yapıyoruz.”