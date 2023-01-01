Batı’yı silen Rusya Türkiye'ye yöneldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, AB ve ABD'den gıda ithalatına sınırlama kararı alan Rusya'dan Türk firmalara ithalat talepleri geldiğini söyledi.

Büyükekşi, yıllık 45 milyon ton meyve-sebze üretim kapasitesi bulunan Türkiye'nin, Rusya tarafında oluşabilecek ani talebi karşılayacak kapasite ve birikiminin bulunduğunu da belirtti.

Büyükekşi, "Rusya’nın, yaptırım uygulayan ülkelerden gıda, tarım ürünü ve hammadde alımını bir yıllığına yasaklaması, Türkiye'nin Rusya'ya gıda ve tarım ihracatını arttırması için iyi bir fırsat olarak değerlendirilebilir" dedi. Büyükekşi, şunları söyledi: "Rusya Tarım Bakanı Nikolay Fyodorov yaptığı açıklamada yaptırımlar kapsamında ihracatına yasak getirilen sebze-meyve ve süt ürünlerinde doğacak açığı Türkiye'nin arasında bulunduğu bazı ülkelerden karşılayabileceklerini söylemişti. Rusya'dan bir heyet gelmesi bekleniyor. Rusya'da gıda ihracatında gerekli izin ve prosedürleri kolaylaştırılması konusunda çalışmalar yapmayı planlıyoruz."