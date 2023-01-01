Belediye Başkanları Çin’deydi

Belediye Başkanları, Asya Belediye Başkanları Forumu’nun Çin’in Haikou şehrinde düzenlediği 4. Genel Kurulu’na, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın (UCLG), Haikou ve Guangzhou kentlerinde düzenlediği Dünya Zirvesi’ne katıldı.

Guangzhou’da düzenlenen Uluslararası Kentsel İnovasyon Yarışması’nda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi ödül aldı. Zirve’ye Türkiye’yi temsilen Gaziantep Büyükşehir Belediye (BB) Başkanı Fatma Şahin, Sakarya BB Başkanı Zeki Toçoğlu, Diyarbakır BB Başkanı Gülten Kışanak, MBB Encümen Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Zeytinburnu Belediye Başkanı Dr. Murat Aydın, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan ile Antalya BB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Evrim ve MBB Uluslararası İşbirliği Merkezi Uzmanı İskender Güneş katıldı. Toplantıya İstanbul BB Başkanı ve UCLG Başkanı Dr. Kadir Topbaş, video mesajıyla katıldı ve görüşlerini paylaştı.