BES Yatırım kuruldu

Projelere destek olmak için yeni bir risk sermayesi şirketi olan BES Yatırım kuruldu.





İnternet ve ileri teknoloji alanlarındaki projelere destek olmak için yeni bir risk sermayesi şirketi olan BES Yatırım kuruldu. Farklı disiplinlerden güçlü bir ekip tarafından kurulan BES Yatırım; internet ve ileri teknoloji alanlarındaki girişimlerin büyümesi ve gelişmesine destek olacak.

BES Yatırım’ın kurucu ortakları arasında Burak Kızılhan, Ali Serim, Serter Varol ve Emre Yılmaz yer alıyor. Deneyimli ekip; fon yönetimi, şirket satın almaları ve birleşmeler, strateji, iş geliştirme ve pazarlama alanlarında BES Yatırım’a yön verecek.

Türkiye’den dünya markaları ve global projeler çıkaracaklarına inandıklarını belirten BES Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kızılhan "Mobil pazar günümüz ve geleceğin en çok büyüyen alanıdır. Bu alandaki ilk yatırımlarımızı kendi geliştirdiğimiz projelere yapıyoruz. iPhone ve Android platformlarında kullanılabilen uygulamalar ile adımızdan sıkça söz ettireceğiz” dedi.