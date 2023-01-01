Betül Mardin ve Alaeddin Asna’ya onur ödülü
İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği 10. yaşını bir Gala Gecesi ile kutladı.
Türkiye’de iletişim danışmanlığı sektörü standartlarının uluslararası düzeyde geliştirilmesi ve gözetimi amacıyla çalışmalar yapan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği İDA, 10. yaşını sektör temsilcilerini buluşturan bir Gala Gecesi ile kutladı. Davete İDA üyesi şirketlerin üst düzey yöneticileri ve çalışanları yoğun ilgi gösterdi.
Gala Gecesi’nde Betül Mardin ve Prof.Dr. Alaeddin Asna’ya, iletişim danışmanlığı sektörüne katkılarından dolayı Onur Ödülleri verildi. Ödülleri gecede, İDA Kurucu Başkanı Meral Saçkan ve İDA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cem İlhan takdim etti. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) Başkanı Fügen Toksü de davete katılanlar arasındaydı.