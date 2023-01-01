Beyin göçüne karşı, beyin gücü

Dizayn Grup, bu yıl 9.su düzenlenen kampanya ile “Beyin Göçüne Karşı Beyin Gücünü Teşvik Ediyoruz” projesi kapsamında yeni buluş ve projeleri değerlendirmeye başlıyor.





Grup, endüstriye dönüşebilecek nitelikteki projeleri ekonomiye kazandırmak amacıyla proje, buluş ve yeni fikirleri destekleyen projesi ile “Fikrine güvenen gelsin” diyor. Bugüne kadar birçok fikri ve beyni ülkemize kazandıran proje, Türk insanının beyin gücünün ve ürettiklerinin farkına varılarak hak ettiği değeri görmesini sağlamayı da amaçlıyor.

Üniversite öğrencileri, teknisyenler, mühendisler, akademisyenler, özel sektör ve kamu kuruluşu çalışanlarının katılabileceği kampanyanın son başvuru tarihi Haziran 2013 sonu olarak açıklandı.