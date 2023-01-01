BİLGİ, DTÖ Kürsü Programı Unvanı Aldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye’de Dünya Ticaret Örgütü Kürsü Programı’na seçilen ilk kurum oldu. BİLGİ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Pınar Artıran’ın Türkiye’yi temsil ettiği program, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki uluslararası ticaretle ilgili akademik çalışmaları desteklemeyi hedefliyor.

Törene Ekonomi Bakanlığı’ndan Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Sarıcaoğlu, Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Çağrı Bağcıoğlu, Rektör Prof.Dr. Remzi Sanver, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, DTÖ Kürsüsü Profesörü Yrd.Doç.Dr. Pınar Artıran, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Yardımcısı Tahsin Öztiryaki, Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Dr. Kamer Karakurum Özdemir, Hollanda Konsolosluğu temsilcileri ve Demir Çelik İhracatçıları Birliği (İDÇİB) Başkanı Namık Ekinci katıldı. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktör Yardımcısı Xiaozhun Yi, “Türkiye dünyanın 18’inci büyüyen ekonomisine sahip. Türkiye’nin ekonomik gücü ve dinamiği bölgeye örnek teşkil ediyor” dedi.

BİLGİ Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Çağrı Bağcıoğlu, DTÖ Kürsü Programı çerçevesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde kurulacak olan Uluslararası Ticaret ve Tahkim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde gerçekleştirilecek çalışmaların Türkiye’ye büyük katkısı olacağına inandığını belirtti. Prof. Dr. Remzi Sanver, İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak uluslararasılaşmaya çok önem verdiklerini vurguladı. Pınar Artıran, uluslararası ticaret alanında bilinçli ve donanımlı gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Hüsnü Dilemre, Türkiye’nin uluslararası ticaret anlamında oldukça dolu bir ajandaya sahip olduğuna dikkat çekti. Tahsin Öztiryaki de Türkiye’nin dünya ticaretindeki yerinin kritik olduğunu kaydetti.