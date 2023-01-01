“Bilgi Toplumu Enstitüsü” kuruldu

Turkcell ve Türkiye Bilişim Vakfı el ele vererek ülkemizi bilgi toplumuna dönüştürme yolunda önemli bir adım olan Bilgi Toplumu Enstitüsü’nü hayata geçirdi.

Merkez binası Karaköy’de bulunan Bilgi Toplumu Enstitüsü’nün açılışı Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ve TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı tarafından yapıldı.

Klasik bir düşünce kuruluşunun (think tank) ötesine geçmesi hedeflenen TBV-Turkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü aracılığıyla, prestijli yurtiçi ve yurtdışı işbirlikleri gerçekleştirilmesi, dünyanın önde gelen kanaat önderleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla sektörün geleceğine yön veren bir platform haline gelmesi, üniversite-sanayi işbirliklerinin desteklenmesi ve teknoloji konusunda eğitim alan gençlerin Enstitü olanaklarından faydalanmaları planlanıyor.

Enstitü’nün açılışında konuşan Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, “Hepimiz Türkiye’nin gerçek bir bilgi toplumuna dönüşmesini, inovasyonda, teknolojide dünyayla yarışan, söz sahibi bir ülkeye dönüşmesini istiyoruz. Bilgi Toplumu Enstitüsü inovasyon ve üretimin teşvik edildiği bir buluşma noktası olacak” dedi.