Bilgi’de IPFYE Enerji Kongresi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Genç Girişimciler Platformu’nun düzenlediği “IPFYE Enerji Kongresi” gerçekleştirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Genç Girişimciler Platformu, santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirdiği IPFYE Enerji Kongresi’nin açılışına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katıldı. Türkiyeli bürokratlar ile enerji sektörünün önde gelen isimlerinin ağırlandığı kongre, 11 ülkeden akademisyen, işadamı ve öğrenciye evsahipliği yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat Sarıcaoğlu, “santralistanbul Kampüsümüz’de yeralan Silahtarağa Elektrik Santrali bundan tam 100 yıl önce kuruldu. 100 yıl önce enerji üretimi yapılan bu mekanda öğrencilerimizin değerli çabalarıyla hayata geçen Enerji Kongresi’ne evsahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Cari açıktaki en fazla paya sahip olan enerji alanındaki yatırımların artmasıyla Türkiye önemli bir ivme kazanacak. Bu şekilde cari açığımızın kapatılmasında önemli ve büyük adımlar atılmış olacak” diye konuştu.