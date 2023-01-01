Bilim insanı olacak çocuk, İTÜ’den yetişir

İTÜ Bilim Merkezi’nin içinde oluşturulan, dezavantajlı (alt sosyo-ekonomik seviyede ve bir kısmı bedensel engelli) çocuklara yönelik Bilim Okulu’nun açılışı, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan, İstanbul Kalkınma Ajansı Başkanı Aşkın Ayık’ın da katıldığı törenle, İTÜ Taşkışla Yerleşkesi’nde yapıldı.

Beyoğlu’nda yaşayan 375 çocuğun yararlandığı projeyle tamamı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan 61 kişilik bilim iletişimcileri kadrosu eğitim veriyor. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Ana, İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Yaratıcı, Deney ve Gözleme Dayalı Uygulamalı Fen ve Matematik Eğitimi ve Ar-Ge Çalışmaları Projesi” ile her gün 90 çocuk İTÜ Bilim Merkezi’ne gelerek kendileri için kurulan bilim okulunda eğitim alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bu tür bilim merkezlerini çoğaltarak dezavantajlı öğrencilere hizmet vermesini istediklerini söyledi. Üniversitelerin genellikle çocuklara kapalı bir ortam olarak düşünüldüğüne dikkat çeken İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, “Bu projede de çok güzel bir örneği görüldüğü üzere İTÜ herkese kucak açan bir kurum. Geliştirdiğimiz birçok projeyle topluma dokunan, pozitif değer yaratan işlere imza atıyoruz” dedi.

Projenin Koordinatörü, İTÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr. Leyla Tavacıoğlu, “Çocuklar bilime dokunup, bilimin eğlenceli ve büyülü dünyasına yolculuk yapabilecekler” dedi. Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan da proje iştirakçilerinden biri olmaktan büyük mutluluk duyduklarını, belediye olarak çocuklara Turabi Baba Kütüphanesi aracılığıyla ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.