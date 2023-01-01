Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık: “Karlılık yüksek teknolojide”

TÜBİTAK’ta düzenlenen Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı’nda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, program kapsamında 2013’te 10 üniversiteye destek verildiğini belirtti. Işık, programı 10 yıl boyunca sürdüreceklerinin altını çizerek şunları aktardı:

“Şu anda yaptığımız üretim, düşük orta teknoloji üretim seviyesinde. Bundan dolayı da pazardaki ciddi rekabet, şirketlerin karlılığında azalma meydana getiriyor. Bu alanda yoğun bir rekabet var. Yoğun rekabet, şirketlerin karlılıklarını düşürüyor ve karlar azaldıkça şirketler, sanayiden hizmete doğru kaymaya başlıyor. Bunun sebebi Türkiye’nin üretim potansiyelinin azlığı değil, teknoloji seviyemizin düşüklüğüdür. Yapmamız gereken şey belli, Türkiye düşük orta teknoloji seviyesinden, orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyesine geçmek durumunda. Bunu başarırsak şirketlerimizin karlılığı da rekabet etme seviyesi de yükselecek ve daha fazla mal ve ürünü daha yüksek katma değerle satacak. Burada da olmazsa olmaz olan teknoloji transferi, bilginin ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesi. Bu bir süreç, bu süreci yürütecek mekanizma da büyük oranda Teknoloji Transfer Ofisleri.”

Üniversite-kamu-sanayi işbirliği programının 26 bölgedeki çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Işık, final çalıştayının şubat ayı başında yapılacağını bildirdi. Işık, şöyle devam etti: “Artık ülkenin kalkınmasında herkes, üniversitede, sanayide, kamuda proaktif rol almak durumunda. Üniversite kendi evreninde hapsolup kalmamalı, Sadece bizim bakanlığımızın TÜBİTAK, KOSGEB ve Bakanlığın Bilim, Teknoloji Genel Müdürlüğü aracılığıyla Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyonuna, patent üretimine, ürün geliştirmesine, tasarımına ayırdığımız büyük oranda da hibe olarak verdiğimiz desteğin tutarı 1 milyar 576 milyon lira. Bu Türkiye’nin 10 yıl öncesine göre inanılmaz bir rakam ama hala yetersiz, bunu daha da artıracağız. Hedefimiz 2023 yılında bu rakamı GSMH’nin yüzde 3’üne getirmek. Bunu başaracağız ama başarmamız gereken başka bir şey daha var. Bu paranın yerinde, etkin ve verimli harcanması noktasında herkesin mutmain olması.