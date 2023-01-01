Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno-Yatırım destekleri

Bakanlık "Tekno-Yatırım" projesiyle orta, yüksek ve orta-ileri teknoloji alanlarındaki 50 milyona kadarlık yatırımların destekleneceğini açıkladı.

"Tekno-Yatırım" firmalara doğrudan destek sağlıyor. Proje Ar-Ge sonuçlarını ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Türkiye’nin sanayi profilini ileri teknolojili alanlara dönüştürüyor.

Yüksek teknolojili alanlardaki firma sayılarının artırılması ve teknoloji tabanlı yüksek katma değerli şirketlerin kurulması için sağlanan destek miktarı 50 milyon liraya kadarlık yatırımları kapsıyor.

Tekno-Yatırım'dan yurt içinde ve dışında kamu desteğinden yararlanmış Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün sahipleri ile öz kaynakla gerçekleştirilmiş Ar-Ge faaliyeti sonucunda ortaya çıkan patentli ürün sahipleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları yararlanıyor.

Destek hibe, kredi faiz ve işletme gideri olmak üzere 3 şekilde veriliyor.

Yatırım tutarının 10 milyona kadarlık kısmının yüzde 50'si küçük işletmeler için hibe olarak verilecek. Alınacak makine teçhizat yabancı ise bu oran yüzde 40 olacak. 10 milyonluk tutarın kalan yüzde 50'lik kısmının kredi faizinin tamamı, 10 milyonun üzerindeki tutarlar için ise kredi faizinin yüzde 50'si Bilim Sanayi ve Teknoloji akanlığınca karşılanıyor.