CeBIT Bilişim Eurasia “Bilişim Anadolu İle Buluşuyor’’ toplantılarının ikinci ayağı olan Konya’da yapıldı. Konya’nın bilişim, teknoloji ve haberleşme alanında Türkiye’de ve dünyadaki bilinirliğini arttırmak amacıyla düzenlenen toplantıda, Konya’daki bilişim sektörü duayenlerini ve Konyalı firmaları 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de gerçekleştirilecek olan CeBIT Bilişim Eurasia fuarında 20’yi aşkın farklı ülkeden gelen katılımcı ve 90’ı aşkın farklı ülkeden gelen ziyaretçilerle buluşturmak olduğu açıklandı.

Hannover Messe Genel Müdür Yardımcısı Murat Özer Toplantıda şunları söyledi: “Artık günümüzde bilişim, teknoloji ve haberleşme yaşam şekli haline geldi. Bilişim, diğer tüm dikey sektörleri aynı çatı altında toplayan tek sektördür. Bilişim dışındaki hiçbir sektör tek başına ayakta kalamaz, tüm sektörler bilişim ile koordineli çalışmak zorundadır. Örneğin; bankacılıkta ve finansta bilişim desteği olmazsa sektör çökecektir; ATM’lerden para çekemeyeceğiniz gibi EFT, havale gibi işlemleri yapmakta mümkün olmayacaktır.”

Toplantıda konuşan Semor A.Ş. Genel Müdürü Nezih Kuleyin: “Bilişim teknolojileri ve bilgi iç içe geçti. Bilgiyi zamanında elde edemezseniz kurduğunuz ticari olgular çağ dışı kalır. Ar-Ge, İnovasyon ve sürdürülebilirlik 3 sihirli kelime. İçinde bilişim teknolojileri olmayan hiçbir sektör kendini sürdüremez” dedi.