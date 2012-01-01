Bilişim dünyasının orkestra şefleri

Microsoft Türkiye, bilişim sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortakları ile bilgi teknolojisi uzmanlarına yönelik olarak düzenlendiği Microsoft Bilişim Zirvesi 2012’de, bilişimde çok sesliliğin yönetilebilmesi için geliştirdiği yeni çözümleri paylaştı.





Zirve’ye 1.200 bilişim profesyoneli katıldı. Zirve, sektörün geleceğine yön verecek yenilikleri ve Türkiye’nin dijital geleceğini biçimlendiren çözümleri değerlendirdi.

Zirvenin açılışında Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen; ‘Teknoloji adaptasyonunun bugüne kadar olduğundan çok daha hızlı gerçekleştiği bir çağda yaşıyoruz. Yeni gelişmelerle beraber yepyeni araçlarla çok sesliliği yönetmek bilişim yöneticileri için en önemli konu haline geldi.” diyerek Zirve temasının ağırlığına dikkatleri çekti. 2020 yılında bilişim harcamalarının yüzde 80’ini ‘Mobilite’, ‘Sosyal Ağlar’, ‘Bulut’ ve ‘Büyük Veri’ olarak yeni mega eğilimlerin oluşturacağını söyledi.