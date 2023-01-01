Bir ilk daha...

Yerli imalat ilk araştırma gemisi 3.000 metre derinliğe inecek





Gemi inşaa alanında dünyada seçkin bir yere sahip olan Türk tersaneleri, ilk kez bir araştırma gemisi inşa ederek denize indirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Tuzla’da Çeksan Tersanesi’nde inşa edilen TÜBİTAK Marmara isimli araştırma gemisini inceleyerek, hem gemi sanayi, hem de bilim adına ilk ve önemli bir proje olduğunu söyledi. İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak da tersaneciliğin teknolojik anlamda bir araştırma gemisi inşaa etmesiyle eski başarılı günlerine döneceğinin sinyalini verdiğini belirtti.



İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak ise ‘yeni teşvik sistemi’nde gemi sanayiine desteklerin az olduğunu, sektöre kısa süreliğine de olsa 5. Bölge desteklerinin sağlanmasını istedi. Araştırma gemisi 45 metre uzunluğunda ve denizde 3 bin metre derinliğe inecek teknik kapasiteye sahip.