Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Zirvesi

Birleşik Krallık Hükümeti tarafından gerçekleştirilen ‘GREAT’ kampanyası çerçevesinde İstanbul’da düzenlenen ‘Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Zirvesi’nde ‘Teknoloji’ ve ‘Finans’’ başlıklı iki ayrı oturumda İngiliz ve Türk şirketlerinin yöneticileri ve iş liderleri bu alanlardaki işbirliği olanaklarını değerlendirdiler.

Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Fiona Woolf, Zirve konuşmasında, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında teknoloji ve finans alanlarında geniş işbirliği fırsatları bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “İstanbul’un bölgesel finans merkezi olması ve Türkiye’nin her alandaki kalkınması hedefinde birlikte yol alabiliriz. Londra’nın büyük rekabet gücü bu konudaki deneyimleri, Türkiye’nin projelerine katkı sağlamamızı mümkün kılıyor. Birleşik Krallık ve Türk şirketleri arasında gerçekleştirilecek iş ortaklarıyla bu alanlarda öncülüğü ele almak mümkün. Her gün dünya döviz ticaretinin yüzde 40’ını gerçekleştiren Londra, finansal kaynaklarını ve insan kaynaklarını bu amaçla harekete geçirebilir.”