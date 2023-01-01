Birleşik Krallık’ta büyük fırsat

Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Ajansı (UKTI), Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımı desteklemek amacıyla yürütülen GREAT kampanyası kapsamında Türkiye’deki genç teknoloji şirketleri arasında düzenlenecek ‘GREAT Startup’ yarışması düzenliyor.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Ticaret ve Yatırım Ajansı Orta Asya, Güney Kafkaslar ve Türkiye Genel Direktörü Leigh Turner; 6 kategoride yapılacak yarışmada birinci olan şirketlerin, Birleşik Krallık’a seyahat hakkı kazanacağını ve Birleşik Krallık’ta iş kurmak için danışmanlık hizmeti alacaklarını belirtti.