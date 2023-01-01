Birleşim Mühendislik ve Erde Mühendislik’ten güçbirliği

12 yıldır yurtiçi ve yurtdışında toplam 8 milyon metrekarelik sayısız proje ve taahhüde imza atan Birleşim Mühendislik, Türkiye’nin en prestijli projelerinde imzası bulunan Erde Mühendislik ile güçlerini birleştirerek bir stratejik alım gerçekleştirdi. Birleşim Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan, Türkiye’de ilk defa mekanik ve elektrik sektöründe yeralan bu büyüklükteki iki firmanın iş kollarını tek bir çatı altında birleştirdiğine dikkat çekerek bunun sektör için öncü bir adım olduğunu söyledi.

Altan, şunları dile getirdi: “Birleşim Mühendislik olarak 12 yıl boyunca sayısız proje ve taahhüde imza attık, toplam 8 milyon metrekare projeyi başarıyla teslim ettik. Artık daha büyük hedeflerimiz var. Türkiye’nin ilk 100 Sanayi Kuruluşu firmasının arasına girmeyi, uluslararası piyasalarda daha fazla iş yapmayı ve global bir şirket olmayı hedefliyoruz. Güç birliktelikleri ve stratejik alımlarla büyümemizi devam ettirme kararımız doğrultusunda, 1978 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren, Türkiye’nin en prestijli projelerinde imzası bulunan elektrik taahhüt sektörünün en saygın firmalarından biri olan Erde Mühendislik ile gücümüze güç katacağımıza inandığımız bu stratejik alımı gerçekleştirdik. Hedeflerimize ulaşmada bize büyük katkı ve destek sağlayacak bu güçbirliği ile her iki firmanın deneyimlerini, bilgi birikimlerini biraraya getirerek Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen firmalarının yatırımlarına elektro mekanik olarak imza atacağız.”



Vizyonumuz yılda 1 Milyar TL proje büyüklüğüne ulaşmak

İşbirliği sayesinde üç yıl içinde yılda 500 milyon TL proje büyüklüğüne ulaşmayı öngördüklerini söyleyen Mesut Altan, “Birleşim Grup olarak hedefimiz; elektromekanik alanında Türkiye ve dünyanın öncü kuruluşu olmak, daha önce Rusya, Türkmenistan ve Azerbaycan’da tamamladığımız prestijli projelerin benzerlerini diğer ülkelerde de yaparak global bir firma olmak. Vizyonumuz, hisselerimizi halka arz ederek daha şeffaf bir yapıya sahip olmak ve kuracağımız yeni stratejik ortaklıklarla yılda 1 Milyar TL proje büyüklüğüne ulaşmak” dedi.

İstanbul’da, 2002’de kurulan Birleşim Mühendislik, Türkiye’nin gün geçtikçe lüksten öte ihtiyaç haline gelen, ısıtma - soğutma - havalandırma ve mekanik-elektrik-tesisat konularında, projelendirme kademesinden devreye alma noktasına kadar her türlü yapıların benzer gereksinmelerine cevap veriyor. Birleşim Mühendislik, bugün 150’ye yakın mühendis ve teknik kadrosu, 1500 kişinin üzerinde çalışanıyla 3 ülkede toplam 22 şantiye ve 1.6 milyon metrekare devam eden iş hacmiyle mekanik tesisat sektörünün önde gelen firmaları arasında yeralıyor.