Birleşme ve satın almalarda yeni rekorlar

Deloitte Türkiye, ‘2012 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu’nu yayınladı.





Türkiye’de profesyonel hizmetler alanında 26’ncı yılını dolduran Deloitte Türkiye, ‘2012 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu’nu yayınladı. Türkiye’de birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan rapora göre, 2012 yılında 259 adet işlem gerçekleşirken, toplam işlem hacmi yaklaşık 28 milyar dolar oldu. Böylece işlem adedi yeni bir rekor daha kırarken, işlem hacmi kriz sonrası dönemde zirve yaptı.

Deloitte Türkiye Kurumsal Finansman Ortağı Başak Vardar rapora ilişkin şunları söyledi: “Birleşme ve satın almalar kriz sonrası dönemin en yüksek değerine ulaşarak, kriz öncesi seviyesine geldi. 2010 ve 2011’deki çarpıcı büyüme oranlarının etkisiyle, yatırımcıların Türk şirketlerine olan ilgisi üst seviyedeydi. Hareket yine küçük ve orta ölçekli işlemler pazarındaydı; Türkiye’de birleşme ve satın almalar tabana yayıldı. Son on yıldaki ortalama 15 milyar dolarlık yıllık işlem hacmi ile Türkiye’de birleşme ve satın almalar orta vadede devam edecek güçlü bir trend yakalamıştır.