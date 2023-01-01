BJK Vodafone Arena’da İnterfiks imzası

Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu; Beşiktaş Vodafone Arena. Stad fiziki anlamda da “su üstünde” yapılıyor, “kıyı”da değil. Deniz seviyesinin altına inilmesinden dolayı temelindeki su yalıtımı önem kazandı. Yalıtımda inşaatın çözüm ortağı; HYFIX ürün grubu ile İnterfiks Yapı Kimyasalları oldu.

İnterfiks Yapı Kimyasallarının çözümüne gelince; Projede; betona derinlemesine işleyerek, beton içerisinde kimyasal tepkimeler sonrası oluşturduğu nano minerallar ile ömrü boyunca betonu geçirimsiz hale getiren HYFIX Kimyasal Su Yalıtım Sistemleri kullanıldı.

Özellikle kış aylarında yaşanan zorlu hava şartlarında uygulanabilme özelliğiyle zamandan maksimum tasarruf sağlayan HYFIX Kimyasal Su Yalıtım Sistemleri, beton ile kimyasal ve fiziksel bütünleşme oluşturarak, betonda su ve diğer sıvılara karşı sürekli sızdırmazlık sağlıyor.