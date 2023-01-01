BM Prensipleri’ni imzalayan ilk kargo şirketi: Aras Kargo

Türkiye’nin yenilikçi kargo şirketi Aras Kargo, Birleşmiş Milletler’in Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza atan ilk Türk kargo firması oldu.

Erkek egemen iş sahasında kadın liderliği ile Birleşmiş Milletler Kadın ve Küresel İlkeler örgütleri’nin toplantılarında örnek gösterilen Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Evrim Aras, yaptığı konuşmada kadın istihdamını arttıracak, kadın çalışanlarının hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamalarını da anlattı. Aras: “Kadının doğasında hak aramak da, hakkını almak da var. Hayal eden kadının önünde duvar olsa yıkılır” dedi.