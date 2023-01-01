BM Sürdürülebilir Kalkınma

Çözümler Ağı Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi’nde kuruldu

Birleşmiş Milletler’in (BM) ulusal, yerel ve küresel ölçeklerde sürdürülebilir kalkınma problemlerine, bilim dünyası, sivil toplum ve özel sektörün bilimsel ve teknik uzmanlığıyla çözüm bulmak amacıyla kurduğu Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı’nın Türkiye programı Boğaziçi Üniversitesi’nde açıldı. SDSN Türkiye ağının kurulması için başvurular arasından bu göreve layık görülen Boğaziçi Üniversitesi, projenin yürütülmesi sürecinde Columbia Global Centers/Turkey ile işbirliği yapıyor. SDSN Türkiye’nin açılışı dolayısıyla konunun uzmanları Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta buluştu. Konferans açılışında konuşan SDSN Türkiye Onursal Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder, küresel düşünüp yerel hareket etmenin önemini vurguladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Gülay Barbarosoğlu, projenin Boğaziçi Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Direktörü Jeffrey Sachs, dünya nüfusunun ve ekonomik büyüklüğün geldiği nokta itibarıyla sorunların iyice karmaşık bir hal aldığını, dünya ekonomisini ellerinde bulunduran çok uluslu şirketlerin sorunların çözümü için sorumluluk alması gerektiğini söyledi.