Boeing ve İTÜ burs programları

Boeing [NYSE: BA] ve Türkiye’nin önde gelen uzay ve havacılık mühendisliği ve teknoloji kurumu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), üniversitede iki yeni hibe programı duyurdu:





Programların ilki lisans ve master öğrencileri için aeronotik alanında, ikincisi ise akademisyenlere yönelik uzay bilimleri için müfredat geliştirme alanında. Her iki program da Boeing’in Türkiye’deki kapsamlı üniversite ilişkileri programını geliştirecek ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklığını ilerletecek.

İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, “Boeing tarafından yeni burs programlarının başlatılması, iki güçlü kurum olan İTÜ ve Boeing arasında kurulan sağlam ve sürdürülebilir bağların bir sonucudur” dedi.

Boeing International Başkanı ve İş Geliştirme ve Strateji Kıdemli Başkan Yardımcısı Shep Hill ise, “Bu yeni burs programları, Boeing’in Türkiye’de eğitim faaliyetlerine uzun süredir devam eden yatırım yapma geleneğine dayanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak olmaktan ve uzay ve havacılık bilgisi ve bilimini geliştirme yönünde ortak bir vizyona dayalı ilişkimizi kuvvetlendirmekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.