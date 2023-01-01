Boğaziçi Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Zirvesi

İnsan kaynakları profesyonellerini, sektörlerine yön veren yöneticileri, akademisyenleri ağırlayan Boğaziçi Üniversitesi İnsan Kaynakları Zirvesi, Albert Long Hall’de gerçekleştirildi.

Zirve, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayşegül Toker’in koordinatörlüğünde Prof.Dr. Üstün Ergüder, Prof.Dr. Vedat Akgiray, Doç.Dr. Deniz Gökçe, Türkiye’nin önde gelen yetenek avcılarından Murat Yeşildere, Ayşe Öztuna, Nilgün Langenberg, TKYD Başkanı Mehmet Göçmen, Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, Mudo CEO’su Barış Karakullukçu, Boyner Başkan Yardımcısı İdil Türkmenoğlu, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş gibi isimlerin de içinde bulunduğu 20’den fazla seçkin konuşmacı yeraldı. Zirve’nin açılış konuşmasını Prof.Dr. Ayşegül Toker yaptı. Zirve, günümüzde en önemli değer olan “insan”ı, yönetim ve insan kaynakları konuları kapsamında yenilikçi bakış açılarıyla destekleyerek, insan kaynakları alanında fark yaratarak sürdürülebilir bir organizasyon olmayı amaçlıyor.