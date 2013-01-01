“Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı”

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, "Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı" kapsamında 2013 yılında, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonundan, 10 kalkınma ajansının yaklaşık 122 milyon avro bütçeli 12 projesinin desteklenmesine yönelik teknik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.





Türkiye'nin son yıllarda, bölgesel gelişme politika ve uygulamaları açısından bir dönüşüm yaşadığına dikkati çeken Yılmaz, yeni bölgesel gelişme anlayışıyla sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel alanları da ihtiva eden bütüncül gelişme yaklaşımını benimseyerek bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedeflediklerini anlattı.

Kalkınma ajanslarının kısa dönemde hızlı ve etkili bir gelişme süreci yaşadıklarını belirten Yılmaz, Mart ayı itibarıyla kalkınma ajanslarında yaklaşık 1000 personelin istihdam edildiğini, 2008-2013 dönemi için ajanslara ayrılan kaynağın yaklaşık 3 milyar lira olduğunu ifade etti.