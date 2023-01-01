BORAJET Havayolları kabin ekibi kıyafetleri

BORAJET Havayolları ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen kabin içi kıyafet tasarım yarışmasının finali gerçekleşti. Havacılık sektörü başta olmak üzere iş ve sanat dünyasından önemli isimlerin de katıldığı etkinlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin birbirinden şık ve dikkat çekici tasarımları yarıştı.

Ünlü modacı Tuvana Büyükçınar’ın başkanlık ettiği juri, büyük beğeni toplayan tasarımların sahibi Beliz Abat isimli öğrenciyi birinci seçti.

BORAJET’ten yapılan açıklamada; “Firma olarak geleceğimiz olan gençlere yatırım yapan ve onlara imkanlar yaratan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Tuvana Büyükçınar’a, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ve yarışmaya katılan tüm BİLGİ Moda öğrencilerine teşekkür ediyoruz” denildi.