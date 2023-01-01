BORAJET ve TÜRSAB işbirliği

Borajet Havayolları ve TÜRSAB işbirliğiyle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ve TÜRSAB’a bağlı acenteleri biraraya getiren organizasyona TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy, Borajet Ticaret Başkanı Onur Akgül, Borajet Satış Geliştirme Müdürü Aşan Kanarya ve Borajet uçuş ekibinden kabin memurları katıldı.

Organizasyonda acentelerle Borajet'in 2015 yılı turizm dönemi için görüşleri dile getirildi, satış stratejileri paylaşıldı ve uzun vadeli Borajet & TÜRSAB işbirliğinin temelleri atıldı.