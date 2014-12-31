Borsa İstanbul üyeliği 2 bin TL

İstanbul Kuyumcular Odası’nın (İKO) yeni vergi düzenlemesinden sektörün daha çok faydalanması için Borsa İstanbul’dan talep ettiği üyelik indirimi gerçekleşti. 31 Aralık 2014 tarihine kadar kuyumcular, 20 bin TL yerine sadece 2 bin TL ödeyerek Borsa İstanbul’a üye olabilecek.

İKO Başkanı Norayr İşler konuyla ilgili şunları söyledi: “Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’na üyelik, 20 bin TL’den 2 bin TL’ye indirildi. 2 bin TL’lik üyelik fırsatı, 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerli olacak. Borsa üyeleri, vergi ödemeden taş ithali yapabiliyor. Bu nedenle üyelerimizin başvuru evraklarını hızla tamamlayarak, bu indirim fırsatından faydalanmaları büyük önem taşıyor.”