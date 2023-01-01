Borusan Mannesmann Houston, Teksas’ta

Çelik boru sektöründe Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasında yer alan Borusan Mannesmann çelik boru üretim tesisi için lokasyon olarak Houston, Teksas'ı seçti.





Tesisin temel atma töreni Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve beraberindeki Türk işadamları heyeti ile Teksas Senatörleri ve Teksas Valiliği yetkililerinin katılımıyla Houston'da gerçekleştirildi. Tesis 2015 yılında üretime başlayacak.

Lokasyon seçimini şu faktörler belirledi: ABD’de özellikle son yıllarda kaya gazı üretimi artıyor. Bu noktada en yeni ve ileri sondaj teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji kalın etli ve yüksek mukavemetli boruların üretimini gerektiriyor. Borusan Mannesmann’ın, çelik sektörünün ve Türkiye'nin yüzünü ağartan Houston yatırımı bu yeni teknoloji ihtiyacını karşılayacak.

Bakan Çağlayan temel atma töreninde ABD'de demir-çelik endüstrisine yatırım yapan ilk Türk şirketinin Borusan Mannesmann olduğunu söylerken; Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık da “Toplam ihracatımızın yüzde 40’ı ABD’ye gerçekleştiği için kendimizi bu ülkede yerel üretici olarak konumlandırmamız bizim için stratejik önem taşıyor” diye konuştu.